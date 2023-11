A3 maschile, i leader. Banca Macerata da paura, Domizioli: "A tratti spumeggianti»

"Otto vittorie stanno a indicare di avere imboccato la strada giusta e che non abbiamo paura di giocare i set ai vantaggi". Federico Domizioli, secondo allenatore della capolista Volley Banca Macerata, parla dopo il successo a Sabaudia nell’ottava giornata del campionato di A3. La formazione maceratese sta riscuotendo consensi anche per il gioco espresso. "Abbiamo dei momenti – aggiunge – in cui siamo spumeggianti attraverso un gioco molto spinto che mette in evidenza le qualità dei giocatori. Ciò fa sì anche di correre dei rischi alti se le cose non dovessero andare per il verso giusto; ecco, magari in alcuni momenti del match dovremmo fare scelte più semplici". Dopo otto turni la Volley Banca Macerata è in testa e con un vantaggio di 4 punti su Fano. "Adesso guardiamo relativamente la classifica perché ci sono formazioni che hanno già osservato il turno di riposo e quindi non tutte le squadre hanno giocato lo stesso numero di gare. In questa fase stiamo curando la condizione atletica per essere in forma nella fase decisiva della stagione. Non siamo preoccupati se ora qualche meccanismo non è perfetto perché lo sguardo è orientato più in là". Non sono mancati i momenti positivi della prima parte di stagione. "È soddisfacente vedere fasi di volley spettacolare in cui si può toccare con mano il divertimento dei giocatori. La settimana poi trascorre in fretta perché in palestra i ragazzi si divertono a mettere in pratica giocate così belle".