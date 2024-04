Aeffe 4 Torri a Macerata: "Daremo tutto lo stesso"

Il campionato di Serie B è in dirittura d’arrivo e per l’Aeffe 4 Torri Pallavolo Ferrara restano in programma le ultime tre giornate. Oggi i ragazzi di coach Andrea Fortunati saranno impegnati in trasferta a Macerata alle 17. I risultati per i playoff sono ormai definiti, ma la formazione estense sa di dover scendere in campo comunque con tutta la grinta e la concentrazione necessarie per chiudere al meglio questo campionato. Una prestazione che si deve ai tifosi, allo staff, alla società e in primis a sé stessi. Questo campionato ha visto alternarsi alti e bassi, ma ha messo in luce le potenzialità di una squadra giovane che partita dopo partita è riuscita a conquistare sempre più affiatamento e senso di squadra. L’obiettivo ora è quello di portare a casa più punti possibili in uesti ultimi scontri per raggiungere la maggior posizione in classifica.

Queste le parole di coach Andrea Fortunati: "Settimana di allenamenti nella norma, con qualche problema fisico da gestire, manifestatosi nell’ultima gara. Credo che verranno recuperati tutti i giocatori per la trasferta di Macerata di oggi. Ormai i giochi playoff sono definiti, ma non per questo dobbiamo fare un passo indietro sulla fame di risultati. L’obiettivo è guadagnare la posizione migliore possibile a fine campionato, per il rispetto di tifosi, sponsor e società. Di fronte una squadra molto esperta che all’andata vinse 3-2 qui a Ferrara. Giocano molto rapido e sbagliano poco. Dovremo essere bravi a gestire queste loro qualità e a non concedere troppo in fase attacco. Altra chiave importante sarà la tenuta sulla loro battuta salto float".