Aeffe 4 Torri, chance da non fallire a Osimo. Fortunati: "Una delle ultime occasioni"

La Aeffe 4 Torri torna in campo dopo la pausa pasquale e lo fa in trasferta ad Osimo. Il calendario del campionato di Serie B ha in programma oggi alle 17,30 una trasferta molto delicata. Ci si avvicina alla parte finale del campionato ed ogni partita risulta essere fondamentale per restare agganciati alle prime posizioni della classifica e concludere la stagione con un buon risultato. Le prime 4 posizioni infatti mantengono un distacco di massimo 11 punti, lasciando aperta la possibilità di sorpassi e perdite di posizioni. Nulla è ancora deciso. Si disputerà tutto sul

campo, a partire già da oggi dove i ferraresi affronteranno la seconda classificata in cerca di punti importanti per risalire di posizioni.

Queste le parole di coach Andrea Fortunati dopo la lunga sosta dei suoi, tra festività pasquali e turno di riposo: "Abbiamo recuperato quasi al 100% gli infortuni che ci hanno interessato nell’ultimo periodo, per cui siamo pronti a tornare in campo. Ci siamo allenati bene tutta la settimana e i ragazzi ci tengono parecchio, così come ci tiene la società. Osimo è reduce da tanti risultati positivi e consecutivi, si sono recentemente rinnovati con un nuovo schiacciatore di categoria e rispetto all’andata troveremo una struttura di squadra cambiata, pur mantenendo qualche costante tra cui l’alzatore Cremascoli, che ritengo essere un ottimo giocatore. Dobbiamo scendere in campo con la giusta determinazione e giocare la migliore partita possibile, perché di fatto risulta essere una delle ultime chance per rimanere agganciati alle prime due posizioni. Ci stiamo avvicinando alla fine del campionato, mancano le ultime cinque partite e abbiamo la necessità di portare a casa punti partendo già da oggi a Osimo".