Serie A2. Cavallini: "Ragazzi, siete stati eccezionali e la Banca Macerata sarà sempre al fianco della società»

"Mi complimento con i protagonisti della promozione nell’A2 di volley. Noi come Banca ci siamo e saremo al fianco della squadra". È quanto ha detto Ferdinando Cavallini, presidente di Banca Macerata, ai giocatori e ai dirigenti in visita nella sede dell’istituto, title sponsor della formazione, dove sono stati accolti dal nuovo CdA. "Auguro a questo gruppo – ha aggiunto – di proseguire e di cogliere nuovi successi". È poi intervenuto Gianluca Tittarelli, presidente della Pallavolo Macerata. "Siamo felici – ha detto – di potere celebrare simili risultati con uno dei nostri partner storici, diventato title sponsor della squadra nella stagione che ci ha visto sempre in testa del campionato e poi vincitori dello spareggio promozione". Il presidente ha poi elogiato i giocatori. "Sono stati loro i protagonisti, un gruppo speciale che ci ha regalato un finale emozionante con una sfida in crescendo contro Mantova. Questi ragazzi hanno consentito a Macerata di ritrovare l’A2 e di portare in alto il nome della città". C’è stato un ringraziamento speciale per i componenti del club. "Ringrazio Italo Vullo – ha detto Tittarelli – per quanto fatto nella costruzione della formazione e la società che con l’impegno quotidiano ha reso possibile il lavoro dei giocatori. Se tutti dicono che a Macerata si sta bene è perché abbiamo creato un ambiente ideale". Infine Tittarelli ha omaggiato Toni Guardiani, dg di Banca Macerata, con una maglia di gioco, poi sono state consegnate due medaglie celebrative al presidente Cavallini e a Irene Croceri, responsabile dell’ufficio marketing della banca.