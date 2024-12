Serie B2 femminile: "Peri", missione poker

Dopo tre vittorie di fila la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri punta al poker. Oggi alle 16.45, per l’undicesima giornata di campionato di B2 femminile, la formazione di coach Rossano Rossi sarà a Frascati per affrontare il Volley Club. E’ l’ultima giornata del 2024 per le grossetane reduci da una partenza di stagione non delle migliori che nelle prime sei giornate non ha consentito di raccogliere punti a causa di un calendario sicuramente in salita e per una serie di infortuni.

"E’ una gara importante – dice Rossi –. Loro sono una buona squadra, ma sarebbe bello finire con una vittoria questo 2024. I tre successi di fila sono stati un’iniezione di fiducia. Gli automatismi stanno migliorando, abbiamo ancora margini di crescita e spero che dalla panchina arrivi un contributo quando ci sarà bisogno. Finora è stato importante il nostro approccio alla partita. Abbiamo giocato una pallavolo più aggressiva nelle ultime settimane. Frascati ha una buona giocatrice, un opposto, brava in attacco e anche a ricevere. Però se imponiamo il nostro gioco possiamo farcela".

La stagione si era aperta con un filotto di ko, dall’ottava giornata in poi sono arrivati tre successi consecutivi che hanno permesso alle maremmane di risalire la classifica fino alla decima posizione, in coabitazione con l’Antico Pastificio Umbro, ma soprattutto sono tornate serenità e consapevolezza nei propri mezzi.