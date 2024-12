Volley B1 femminile. Lasersoft Riccione, è tempo di derby. Trasferta a Ravenna per ritrovare continuità

È tempo di derby, per la Lasersoft Riccione, che dopo il rigenerante 3-0 dello scorso turno nei confronti di Teramo, viaggia verso Ravenna per riprendere quella continuità che ne ha fatto fin qui la sorpresa del campionato. Con la Teodora si gioca alle 17 nella cornice del PalaCosta (arbitrano Lobrace e Argirò) e l’occasione è ghiotta, pur se le ravennati sono squadra combattiva e che ha raggranellato una serie di vittorie importanti in questo campionato. La Teodora ha vinto tre delle ultime quattro partite e sta risalendo la graduatoria dopo un avvio piuttosto complicato. Per la Lasersoft, che ha ritrovato una Saguatti formato mvp nell’ultima partita interna, gli eventuali tre punti porterebbero a una chiusura di 2024 col botto. Riccione finirebbe l’anno terza anche in caso di ko, altrimenti avrà addirittura la possibilità di raggiungere o superare Vicenza, qualora le venete dovessero perdere. Un risultato in ogni caso clamorosamente positivo dopo la promozione della scorsa stagione.

La classifica: Bologna 25; Vicenza 23; Lasersoft Riccione 21; Padova e Cesena 18; Castel d’Azzano 17; San Vendemiano 16; Giorgione e Jesi 15; Teodora Ravenna 12; Forlì e Castelbellino 9; Teramo e Mestrino 6.