National Villa d’Oro domina Hokkaido Bologna e avanza verso i playoff

Si è giocato un importante turno infrasettimanale nei gironi di B maschile a 15 squadre: nel match clou del girone C, la National Villa d’Oro fa un piccolo capolavoro schiantando 3-0 l’Hokkaido Bologna, con cui divideva il secondo posto, battendolo 3-0 (25/20 25/19 25/19) e mettendo quindi una seria ipoteca sull’approdo ai playoff, a tre giornate dalla fine. Con un Marcello Andreoli inarrestabile in attacco, ed una difesa ottimamente piazzata, la squadra rossonera stronca le velleità bolognesi, prendendosi una vittoria pesantissima.

Chi dei playoff era già sicuro è la Stadium Mirandola, che battendo in casa il Modena Volley 3-0 (25/16 25/19 25/17) ha la sicurezza matematica del primo posto che vale una strada per la A3 più agevole, quarta vittoria consecutiva del proprio girone di serie B. Come sempre i gialloblù offrono una prova solidissima, e con pochi errori, a cui i giovani del Modena Volley non sanno replicare.

Netta sconfitta in trasferta per l’Univolley Carpi, che a Sommacampagna non è andata oltre ad una onorevole difesa, lottando in ogni parziale: il 3-0 (25/19 25/22 25/20) è fin troppo pesante.

