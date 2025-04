Fcredil Volley Team Bologna trionfa in Coppa Italia e punta alla promozione in A2

Il primo obiettivo stagionale è raggiunto: la Coppa Italia è in bacheca. Non era scontato. "Anzi, è stata un’impresa, me lo lasci dire". A parlare è Fabio Ghiselli, tecnico della Fcredil Volley Team Bologna, reduce dal trionfo in Coppa Italia di B1 femminile. Battere Fasano in casa propria, con duemila sostenitori a soffiare alle spalle, contro i 100 al seguito delle rossoblù in provincia di Brindisi è stata un’impresa. Di più. "E’ stato il modo più bello e convincente di portare a casa il trofeo: una dimostrazione di forza tecnica e morale del gruppo. Ciò che ci serviva: ora sappiamo cosa fare per arrivare fino in fondo". Ovvero fino alla promozione in A2. Delle quattro capoliste dei quattro gironi di B1 presenti alla Final Four, Bologna è l’unica che deve blindare primato e playoff, a tre giornate dal termine della stagione regolare del campionato. Domani, le rossoblù torneranno in campo a Moie, nelle Marche, sul campo della Clementina, con l’opportunità di blindare la corsa promozione. Coach Ghiselli, ripartiamo dal trionfo di Coppa Italia. "Esperienza fantastica, vittoria meritata da un gruppo che ha saputo mettersi in gioco con solidità tecnica e mentale quando contava. Vittoria del gruppo, di persone fantastiche che hanno saputo mettere a frutto il lavoro fatto. E che sa che il bello inizia ora". Saccani miglior palleggiatrice, Tellaroli Mvp, Pulliero miglior centro. Sono fioccati anche i premi individuali. "Francamente avrei aggiunto anche quello di miglior libero e miglior attaccante, ma sono di parte. E’ la dimostrazione di un gruppo che quando conta ha saputo uscire allo scoperto. Abbiamo giocato una due giorni di pallavolo al limite della perfezione". Eppure venivate da due sconfitte nelle ultime 4 gare di campionato. "Ora abbiamo la consapevolezza di essere un gruppo di grandi individualità che riesce ad alzare il livello di squadra quando conta. Ci godiamo il momento con una nuova consapevolezza. C’è attesa e c’è pressione. Ci sarà un playoff promozione da giocare e vogliamo viverlo da protagoniste". Con palla dentro i tre metri, siete risultate difficili da contenere. "Vero, è una nostra caratteristica, la squadra è stata costruita, voluta e difesa in queste sue caratteristiche. Ma in finale abbiamo dimostrato di saper soffrire e di avere giocatrici che sanno mettere palloni pesanti a terra anche con alzate che arrivano dai 6 metri. Se vogliamo, possiamo". A partire da domani c’è un primato in classifica da difendere per avere due chance promozione: finale diretta ed eventuale reinserimento nei playoff in caso di ko alla prima occasione. "Non dobbiamo difendere nulla, dobbiamo andare all’attacco. Abbiamo tre partite da giocare e vincere, la Coppa Italia ha dimostrato che il meglio di noi lo diamo se non pensiamo in maniera conservativa, in gare da dentro o fuori. Avremo Clementina fuori domani, poi lo scontro diretto casalingo con la seconda Riccione e la trasferta in casa delle Eagles, prima dei playoff. Siamo pronte".