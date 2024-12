Prima di ritorno, si volta pagina. Il Bisonte affronta Vallefoglia: "Stiamo lavorando a testa bassa"

Con l’anticipo di stasera alle 20.30 (diretta Rai Sport e vbtv) che vedrà Il Bisonte Firenze affrontare a Pesaro il Vallefoglia inizia il girone di ritorno della A1 e si volta pagina. La squadra di Simone Bendandi che ha avuto finora un andamento altalenante si presenta parzialmente rinnovata rispetto all’andata: a fronte dei saluti di Mancini e Ribechi, infatti, si è rinforzata al centro con l’arrivo della ventitreenne olandese Indy Baijens (nella foto), giocatrice di alto profilo che con la Nazionale del suo Paese ha già partecipato a un’Olimpiade e a due Europei e che a livello di club ha maturato esperienze anche in Francia, Polonia e Germania.

Nella gara di andata Vallefoglia fu battuta al tie break dalle bisontine ma ora le precede di cinque punti in classifica; ecco perché questa nuova sfida riveste anche un motivo (in più) di riscatto per le biancocelesti. Come afferma Bendandi: "L’arrivo di Baijens ci ha dato entusiasmo perché si è presentata felice di unirsi a noi e molto carica, e questo il gruppo lo ha percepito con piacere. Stiamo continuando a lavorare a testa bassa per migliorare alcune situazioni e valorizzare ciò che di buono abbiamo fatto in modo più o meno costante; sono certo che il gruppo abbia una gran voglia di rivivere le sensazioni positive di inizio stagione. Vallefoglia è una squadra agguerrita - conclude Bendandi - dovremo fare attenzione, perché andremo a giocare in un campo non semplice".

Il turno delle due toscane si completerà domani alle 16 con la Savino Del Bene che andrà a giocare a Cuneo contro la Granda Volley, penultima.

Franco Morabito