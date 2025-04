Emma Villas sconfitta in semifinale: il sogno della finale sfuma

Il ko in gara 3 di semifinale è stato molto duro da accettare per una Emma Villas che cullava il sogno di centrare la seconda finale di fila. Invece i dettagli hanno stoppato la voglia di vincere dei biancoblu che rispetto alla regular season hanno dimostrato di essere alla pari dei lombardi ma di peccare di ingenuità nei momenti clou dei set. Davvero un enorme peccato infatti aver vanificato margini di vantaggio importanti, anche di cinque o sei punti, nel primo e nel terzo set poi entrambi vinti dalla rondinelle.

Il patron Giammarco Bisogno (nella foto) ha affidato ai suoi profili social un breve commento dopo il ko del al centro sportivo San Filippo di Brescia. "Voglio solo fare i complimenti e ringraziare tutti, da Fabio Mechini a tutti i giocatori, allenatori, tutto lo staff nessuno escluso della Emma Villas Volley per quello che hanno fatto in questa stagione nonostante i tanti problemi avuti sin dall’inizio. Hanno sempre lavorato e lottato sin dall’inizio e per me questo è tutto, non si sono mai arresi e ci hanno creduto fino all’ultimo pallone. Come già gli ho detto in privato lo ridico pubblicamente: è un grande onore essere presidente di questa squadra. Sempre Forza Emma Villas" conclude il presidente.

Prima di pensare al prossimo anno e capire se le ambizioni resteranno invariate e chi, coach Graziosi incluso (su di lui ci sarebbe l’interesse di Taranto) resterà, c’è la Coppa Italia di categoria che come lo scorso anno si gioca appena finiti i playoff. La Coppa prende il via il 1 maggio: la Emma Villas se la vedrà (in gara secca) a Prata di Pordenone. Gli altri incroci sono: Aversa –Macerata, Brescia – Acicastello e Cuneo – Fano. Le semifinali sono in programma il 4 maggio, la finale il 10 o l’11 del prossimo mese.

