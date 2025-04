Bologna trionfa a Fasano: Fcredil conquista la Coppa Italia B1

FASANO (Brindisi)L’impresa è servita, Bologna lo ha fatto di nuovo: la Fcredil alza la Coppa Italia di B1 a distanza di due anni dall’ultima volta, quando la stagione culminò poi con la promozione in A2. Prova di forza, cuore, testa e carattere che vale doppio: le ragazze di Ghiselli si impongono 3-2 a Fasano, contro le padrone di casa e un palazzetto quasi interamente a favore delle pugliesi. A far festa, però, sono Saccani e compagne, con il centinaio di tifosi giunti in provincia di Brindisi a supporto.

Nel primo set la Fcredil riprende da dove aveva lasciato con Ostiano, in semifinale: è macchina perfetta, con Taiani e Frangipane (75 per cento di positività nel primo set) a garantire palla in testa a Saccani, che chiama in causa con continuità Pulliero e Neriotti. Tre dei primi 4 punti arrivano dal centro.La regista ci mette pure una battuta pungente e un muro e quando arrivano slash e contrattacchi di Frangipane, Taiani e Tellaroli arriva il break: 10-13. Bologna è su tutte le direzioni d’attacco avversarie, difende tanto, costringe Fasano a giocare 2-3 palle per mettere giù un punto o all’errore, in difesa gioca un partitone. Lo gioca Tellaroli (8 punti nel primo set), spina nel fianco da prima linea e pipe e con due muri di Pulliero la Fcredil chiude un primo set dominato (17-25).

Lo show continua anche nel secondo set, almeno fino al 6-11. Botarelli e Martilotti, d’orgoglio e con giocate individuali su palla alta, rimettono in partita Fasano, che con la battuta inizia a mandare in crisi il sistema e distribuzione e cambio palla di Bologna. Ma le rossoblù sanno pure soffrire e nel momento di difficoltà le difese di Laporta e gli attacchi di Tellaroli, Taiani e soprattutto Frangipane evitano il crollo. Fasano commette due errore con Martilotti e Bologna torna a volare (18-21) e si prende anche il secondo set, con gli ingressi e gli ace al servizio di Cavicchi e De Paoli, a dimostrazione che le rossoblù sono gruppo in grado di trovare risorse anche dalla panchina e dalle seconde linee.

A un passo dal traguardo Bologna pecca di mente fredda. Regge fino al 15-15 nel terzo, ma un paio di errori mettono in partita Fasano, che alza il ritmo in battuta: a parità di percentuali in ricezione, esce qualità e fisicità delle attaccanti di palla alta delle padrone di casa, in primis Bottarelli e Martilotti Fasano riapre la partita. Anche perché nel quarto parziale, Bologna spreca la possibilità di fuga e subisce un controbreak di 10-3 (14-10). Si viaggia verso l’inevitabile tie break con Pulliero e Frangipane in flessione. Ma la Fcredil non molla e torna alla grandissima nel tie break: dall’8-7 si passa al 10-14, con muro ed ace di Neriotti, Tellaroli a martellare, le difese di Laporta, un punto prezioso di Frangipane e un muro di Pulliero.Chiude Taiani, il primo obiettivo stagionale è raggiunto: aspettando la corsa promozione, la Coppa Italia è in bacheca.