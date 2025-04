Agata Zuccarelli saluta Fgl-Zuma Castelfranco: un addio commosso al capitano storico

Si chiude un ciclo importante per la Fgl-Zuma Castelfranco che saluta con commozione il suo capitano Agata Zuccarelli. Non solo un capitano per le formalità, ma una vera condottiera, una vera leader che ha sempre lottato so ogni palla, chiedendo a sé stessa più del dovuto e spronando le sue compagne a non mollare nei momenti difficili. Tutta il sodalizio sportivo la ringrazia per aver scritto con Agata la storia recente del club.

"Cara pallavolo Castelfranco – scrive Zuccarelli – sei stata molto più di una semplice squadra. Mi hai accolta nel 2021, e da lì siamo stati insieme fino ad oggi. Abbiamo sognato, anno dopo anno, abbiamo costruito una fiducia reciproca, che è stata la base di queste meravigliose stagioni. Mi hai dato la possibilità di conoscere persone eccezionali, ragazze che ogni anno diventavano molto più di semplici compagne di squadra. Abbiamo perso partite, ma ne abbiamo vinte tante insieme. Sei stata una casa, nella quale sono entrata e che mi ha tenuta con sé per tutti questi fantastici anni. Abbiamo conquistato la Coppa Italia di serie B1, abbiamo vinto la serie A, e con immensa gioia, sacrificio, dolore e tanta paura l’abbiamo salvata. Non potevo chiedere di più di tutto ciò che abbiamo realizzato insieme. Le nostre strade da oggi si dividono, ma nel mio cuore ci sarà sempre spazio per te. Un ringraziamento speciale ai nostri tifosi, alle bambine del giovanile, agli sponsor e a tutto lo staff. Grazie a tutte le ragazze che hanno fatto parte di questo lungo cammino".