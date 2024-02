Aeffe 4 Torri, la marcia playoff continua. Fortunati: "Ci giocheremo le nostre carte"

La risposta che attendevamo è arrivata. La 4 Torri Volley – per la prima volta targata Aeffe – è ancora in piena corsa per un posto nei playoff. Il ko rimediato al tie break sul campo della modesta PromoPharma San Marino aveva lasciato esterrefatti i tifosi granata, che soltanto una settimana prima avevano applaudito una squadra capace di lasciare soltanto le briciole alla capolista Pallavolo Sabini. Se col sestetto di Castelferretti la squadra di Fortunati era sembrata una macchina perfetta, la trasferta sammarinese aveva acceso una serie di campanelli d’allarme che andavano subito verificati. La Pietro Pezzi non rappresentava certo un ostacolo impossibile da superare, ma quando si deve vincere a tutti i costi a volte la tensione rischia di prendere il sopravvento. Invece Smanio e compagni hanno risposto presente schiantando Ravenna in tre set e riportando il sorriso sulle labbra di una tifoseria che non vede l’ora di tornare ad assistere a campionati più in linea con la storia della pallavolo ferrarese.

"È stata una partita giocata bene – osserva coach Andrea Fortunati –. Abbiamo avuto solo qualche incertezza nel secondo set, quando abbiamo trasformato poco in contrattacco facendo rientrare Ravenna. I tre punti sono la migliore medicina contro i problemi fisici che abbiamo e il risultato negativo della settimana scorsa. Faccio i complimenti ai ragazzi e mando un ringraziamento speciale al nostro pubblico che ci ha incitato durante tutta la gara. La classifica è corta nella parte alta: Ancona e Castelferretti sono due rulli compressori, quindi dobbiamo tenere duro fino alla fine giocandoci le nostre chance sul campo gara dopo gara".

Coach Fortunati ha giustamente sottolineato il grande equilibrio che regna nei piani alti della classifica, dove nessuno è disposto a mollare un centimetro. Già, perché ci sono quattro squadre racchiuse in cinque punti che di fatto però potrebbero essere molti meno se si considera che La Nef Re Salmone Osimo occupa il quarto posto a -5 dalla vetta, ma ha disputato una gara in meno rispetto a tutte le concorrenti. Ricapitolando, The Begin Volley Ancona e Pallavolo Sabini comandano la graduatoria a quota 37 punti, a +3 su Aeffe 4 Torri Volley e +5 su La Nef Re Salmone Osimo che ha giocato una partita in meno. Ma bisogna essere ottimisti, del resto nel 2024 i granata hanno vinto quattro incontri su cinque e tra le squadre di vertice sembrano quelli con i maggiori margini di miglioramento. Non resta che continuare a correre, fino alla fine senza soluzione di continuità.

Stefano Manfredini