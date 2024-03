Aeffe, adesso non fermarti. Match in casa con Rubicone

Prima un gustoso antipasto col derby tra le selezioni femminili Under 18 del Consorzio 4 Torri Pallavolo Ferrara, poi il piatto forte del menù rappresentato dal match di campionato tra Aeffe e Sab Group Rubicone. Si profila una lunga giornata carica di emozioni per gli appassionati di volley della nostra città, che a partire dalle 14,45 potranno assistere ad un bellissimo spettacolo nel palasport di piazzale Atleti Azzurri d’Italia. Alle 18,30 poi toccherà alla squadra di Fortunati, la 4 Torri Volley targata Aeffe che ospiterà l’ostica Sab Group Rubicone che occupa la settima posizione. Come è noto, in questa serie B i granata hanno un obiettivo molto ambizioso (disputare i playoff, ai quali si accede arrivando nei primi due posti della classifica): per raggiungerlo però bisognerà praticamente sempre vincere fino alla fine.

Domenica scorsa Smanio e compagni hanno ripreso la marcia superando di slancio la Pietro Pezzi Ravenna dopo la brutta sconfitta rimediata a San Marino nel turno precedente, ma oggi l’asticella è più alta. "È stata una settimana normale, nella quale abbiamo lavorato in vista del secondo impegno casalingo consecutivo – spiega coach Andrea Fortunati presentando la gara contro Sab Group Rubicone –. Affronteremo una squadra che si è rinnovata, avendo inserito due giovani di ottimo livello come l’opposto Lorenzo Ricci Maccarini e lo schiacciatore Matteo Bellomo. I romagnoli giocano una pallavolo che punta sull’attacco, quindi dobbiamo stare attenti nella fase di muro. Abbiamo tutta la rosa a disposizione e siamo reduci da una vittoria convincente. È necessaria una prestazione attenta e di livello per mantenerci nella zona alta della classifica". La graduatoria non fotografa il vero valore della Sab Group Rubicone, che ha un bilancio di sette vittorie e otto sconfitte a causa di un avvio di stagione disastroso. Da metà dicembre a oggi infatti i romagnoli hanno conquistato la bellezza di cinque vittorie in sei giornate, perdendo soltanto sul campo della capolista Sabini. Stefano Manfredini