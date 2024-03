Aeffe cade ad Ancona: ora è al terzo posto

the begin volley

Nulla da fare. The Begin Volley si aggiudica il big match di Ancona, superando in rimonta la 4 Torri Volley con un 3-1 che lascia l’amaro in bocca alla squadra di Fortunati e ai suoi tifosi, che dopo il primo set pregustavano un finale molto diverso. Invece la capolista blinda il primo posto in classifica, lasciando a bocca asciutta i granata che scivolano in terza posizione. È stata anche la giornata dell’altro scontro diretto, conquistato nettamente da La Nef Re Salmone contro Pallavolo Sabini. È proprio la squadra di Osimo a balzare al secondo posto scalzando Smanio e compagni che sono a -1 dal secondo posto che significa playoff ma a differenza dei marchigiani devono ancora osservare il turno di riposo. A proposito, dopo la sosta nel weekend di Pasqua il calendario prevede proprio il riposo dell’Aeffe che tornerà in campo sabato 13 aprile. Dove? Ad Osimo, in uno scontro diretto che si profila determinante in chiave playoff. Tornando alla gara di Ancona, coach Fortunati schiera Biondi palleggiatore, Tosatto opposto, Maretti e Ingrosso schiacciatori, Smanio e Marcoionni centrali, Poli libero. L’Aeffe vince il primo set sul filo di lana con un ottimo Marcoionni (23-25), ma i padroni di casa reagiscono dominando il secondo parziale (25-14). The Begin Volley spinge sull’acceleratore e mette la freccia nel terzo set (25-21), per poi chiudere i conti nel quarto (25-19). A prescindere dal -1 in classifica, la situazione è molto complicata e la strada che porta ai playoff adesso è in salita. Ecco la graduatoria dopo la ventiseiesima giornata di campionato: The Begin Volley 48, La Nef Re Salmone 41, 4 Torri Volley 40, Pallavolo Sabini 38, Paoloni Macerata 30, Sab Group Rubicone 27, Nova Volley Loreto 23, PromoPharma San Marino 21, Volley Potentino 20, Sios Novavetro 17, Pietro Pezzi Ravenna 17, Querzoli Volley 16, Cucine Lube Civitanova 16.

