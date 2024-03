Aeffe nella tana della capolista. Ad Ancona in palio il posto playoff

È una giornata di importanza capitale per gli equilibri del girone E di serie B. Oggi alle 17,30 ad Ancona e Osimo – nell’arco di circa 20 chilometri – quattro squadre di fatto si giocano un pezzo di playoff. Già, perché ad Ancona la capolista The Begin Volley ospita la 4 Torri Volley, seconda a -5. A Osimo invece la Nef Re Salmone affronta Pallavolo Sabini, un match tra due formazioni che occupano il terzo posto a -2 dall’Aeffe, ma con una partita in meno. È chiaro quindi che la posta in palio in terra marchigiana sia enorme, ma i granata non devono farsi condizionare dalla tensione. Sfoderando la miglior prestazione possibile di fronte ad un sestetto che ha vinto 16 delle 18 gare disputate dall’inizio del campionato, compresa quella di andata a Ferrara. Purtroppo la 4 Torri Volley non si presenta al big match nelle migliori condizioni, se si considera che Soriani è finito ko nell’ultimo match e non ha recuperato, e negli ultimi giorni si è fermato pure Poltronieri. Ma coach Andrea Fortunati è sicuro che la sua squadra venderà cara la pelle.

"Sul campo della capolista, per portare a casa dei punti sarà necessaria una prestazione maiuscola – spiega l’allenatore dell’Aeffe –. Veniamo da una settimana difficile: dopo l’infortunio di Soriani nella scorsa partita, è arrivato quello di Poltronieri che ha subito una distorsione alla caviglia. I ragazzi però sono preparati e concentrati, e tutto l’ambiente sente questa partita come un crocevia: daremo il massimo. Da segnalare anche lo scontro diretto tra Osimo e Castelferretti: inutile dire che si profila un weekend che deciderà in parte il futuro del girone". Alla vigilia della trasferta di Ancona, coach Fortunati ha diramato la seguente lista dei convocati: Biondi e Mezzani palleggiatori, Tosatto opposto, Poli libero, Marcoionni, Reccavallo, Smanio e Dosi centrali, Ingrosso, Maretti, Morelli e Fregnani schiacciatori.

s.m.