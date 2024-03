Aeffe si gode il momento con fiducia. Fortunati: "Ora pensiamo ad Ancona"

Le sconfitte rimediate contro PromoPharma San Marino e Sab Group Rubicone rischiavano di compromettere la rincorsa dell’Aeffe 4 Torri Volley, che invece ha avuto la forza di restare in scia alle prime della classe nel momento più difficile, e approfittando di un paio di passi falsi della Pallavolo Sabini ha messo la freccia balzando al secondo posto dopo il successo contro la Querzoli Volley Forlì. Se il campionato finisse ora sarebbero i granata a partecipare ai playoff assieme alla capolista The Begin Volley, che in questo momento sta dimostrando di essere meritatamente la prima forza del girone E di serie B con cinque punti di vantaggio sull’Aeffe. Ma a Smanio e compagni interessa soprattutto la corsa per la seconda piazza, che coinvolge anche Pallavolo Sabini e La Nef Re Salmone. Attualmente la squadra di Fortunati è a +2 sulle squadre di Castelferretti e Osimo, ma entrambe le formazioni marchigiane hanno già osservato il proprio turno di riposo e quindi potranno disputare una gara in più rispetto ai granata. Un particolare che in una lotta così equilibrata potrebbe fare la differenza. Per questo l’Aeffe deve continuare a macinare punti, anche negli scontri diretti, a partire dal prossimo, che la vedrà impegnata ad Ancona sul campo della prima della classe The Begin Volley.

"La partita di domenica è stata giocata con troppa tensione e si è trasformata in una gara a chi sbagliava meno – osserva coach Andrea Fortunati –. Ne siamo usciti con tre punti importanti, nonostante una prestazione non brillante. Vanno segnalati l’infortunio a Soriani, che ha riportato una distorsione alla caviglia nel terzo set, e la buona prestazione di capitan Smanio. A fronte degli altri risultati, questi tre punti ci fanno avanzare di una posizione, anche se occorre tenere conto dei turni di riposo che alcune squadre hanno già effettuato. Ci aspetta lo scontro con la capolista Ancona, una squadra quadrata con attaccanti importanti".

s.m.