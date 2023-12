Aggancio al quarto posto. Poker di vittorie contro la tosta Ferrara

3

FERRARA

1

NOVA VOLLEY : Carotti 6, Conocchioli, Areni, Zazzarini, Campana 3, Torregiani 34, Alessandrini 8, Vecchietti 3, Massaccesi L , Mangiaterra 6, Massaccesi M., Dignani (L) , Forconi, Papa (L2). All. Iurisci.

4TORRI FERRARA: Biondi, Mezzani 2, Ingrosso 16, Fregnani 2, Reccavallo 7, Soriani (L), Dosi, Poli (L), Tosatto 21, Poltronieri 2, Marcoionni 7. All. Fortunati.

Arbitri: Ayroldi e Tavano.

Parziali: 25-21, 19-25, 25-21, 26-24.

Bel colpo del Loreto che conquista il pokerissimo di vittorie superando in casa Ferrara (orfana di Morelli e Smanio), vice capolista. È un Loreto che va a mille trascinato da un monumentale capitan Torregiani (34 punti) e un super Dignani in difesa. Per i neroverdi privi di coach Iurisci costretto a guardare la partita da casa e con coach Paolo Calamante in panchina a guidare la squadra, grande prestazione di squadra e trionfo meritato che consente di salire in classifica a quota 20 in quarta posizione .