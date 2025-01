Al PalaBigi arriva Brescia. Conad, serve uno scatto

Anticipo casalingo per la Conad (12), che inaugura il suo 2025 alle 20 al PalaBigi ospitando la capolista Brescia (33) nella terza giornata di ritorno di Serie A2.

Il calendario non dà certo una mano alla squadra di Fanuli, penultima e invischiata nella lotta per non retrocedere: dopo le sconfitte con altre due big come Prata e Ravenna, i cittadini affrontano la battistrada, andando a caccia di una vittoria che manca ormai dall’8 dicembre scorso, quella ottenuta al tiebreak a Porto Viro, prima di 4 stop di fila.

Non è un momento facile per i padroni di casa: se il campionato finisse oggi sarebbero retrocessi. Macerata, punto di riferimento per la salvezza, è a 2 lunghezze, mentre Cantù ha accelerato decisamente e si trova a +5.

Nonostante l’indiscusso valore degli avversari, serve muovere la classifica ed iniziare a mettere fieno in cascina: "Viviamo un periodo difficile e affrontiamo una delle squadre più quotate del campionato di A2, per cui affrontiamo in match sicuramente complicato. Stiamo cercando soluzioni diverse in allenamento per uscire da questa situazione, non dobbiamo mollare" spiega il centrale reggiano Paolo Bonola.

Brescia, che perdendo 3-1 nell’ultima del 2024 con Acicastello è stata raggiunta in vetta da Prata di Pordenone e Ravenna, è avanti 12-10 nei precedenti e presenta in roster tre ex: su tutti lo schiacciatore Cominetti, che nel 2021/22 fu MVP sia di Coppa Italia che di campionato, oltre a Cargioli e Tondo, quest’ultimo a Reggio per ben 4 stagioni. In regia coach Zambonardi può contare sul veterano Tiberti, che gioca in diagonale con il cubano Bisset, mentre Cominetti e Cavuto giocano in posto 4; Hoffer è il libero, Tondo ed Erati i centrali. "Giocare a Reggio non è mai facile perché è un’ottima squadra molto motivata a fare punti che sfrutterà il fattore campo al meglio. Noi veniamo da una sconfitta casalinga e dobbiamo essere bravi a dimenticare la batosta per riscattarci subito" è il commento di Erati. Dirigono l’incontro Autuori e Angelucci, all’andata Brescia si impose 3-1.