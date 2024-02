"Alessio Tallone: l'ex di Cuneo pronto per il big match con Emma Villas"

Tra gli uomini più in forma della Emma Villas c’è un grande ex della sfida, Alessio Tallone. Il nativo di Pesaro ha militato a Cuneo nella stagione 2021/ 2022: "Conosco bene le persone che lavorano in quella società, posso affermare con sicurezza quanto siano capaci e ambiziosi – ha affermato Tallone –. E la squadra rispecchia bene le caratteristiche del gruppo dirigenziale, essendo forte e ambiziosa, con esperienza ma anche con giovani bravi. Sarà il big match della giornata, ci saranno tanti tifosi, sarà sicuramente una partita spettacolare, bella da vedere e anche da giocare". Emma Villas arriva in grande forma dopo il raggiungimento matematico dei playoff: "Il primo obiettivo era qualificarci ai playoff e ci siamo – ha aggiunto il martello ricevitore biancoblù –, ora proviamo a portarci più avanti possibile. La griglia di partenza sarà importante ma sarà fondamentale arrivare in buona condizione a quel momento. Le prossime partite saranno importantissime, tutti stanno giocando una pallavolo solida. Si sa dalla prima giornata che questo campionato non ha squadre materasso. Tutte le partite sono difficili, tante squadre esprimono una pallavolo di alto livello, noi siamo fra queste".