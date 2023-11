Alla Npsg non basta la grinta. Caronno chiude in tre set

Caronno

3

Npsg

0

(25-22; 25-22; 25-17)

ROSSELLA ETS CARONNO: Venturini 13, Pozzi 2, Fasanella 1, Crusca 13, Piccinini 6, libero Gabrielli, Masciardi 16, Milani 7. All. Gervasoni.

NPSG TRADING LOGISTIC: Mandoloni 2, Cormio 4, Louza 12, Lanzoni 12, Todaro 4, Moretti 4, Zoratti 2, Conoci 3, Materno, Bartolini 1, libero Briata. All. Parisi; vice Pala.

Arbitri: Giannini e Pavanello

CARONNO – Una Nps Trading Logistic non al top della condizione torna dalla difficile trasferta di Caronno con un pesante 3-0 sulle spalle. Le prime due frazioni sono state piuttosto equilibrate, nonostante qualche imprecisione di troppo su alcuni palloni che poi si sono rivelati determinanti, il terzo set ha invece avuto poca storia. "E’ arrivata un’altra sconfitta – commenta coach Parisi (nella foto durante un time out) – contro una squadra molto forte con due ottimi schiacciatori come Masciadri e Crusca. Da parte nostra è mancata un po’ di attenzione in alcuni momenti, ma abbiamo lottato su tutti i palloni: un passo in avanti per affrontare al meglio le prossime sfide".

Risultati 7ª giornata: Grafiche Amadeo-Saronno 0-3, Ciriè-Malnate 3-1, Tomcar-Parella 3-0, Alto Canavese-Mozzate 3-0, Alba-Zephyr 3-0. Classifica: Malnate 17, Ciriè 16, Tomcar 15, Caronni 14, Alba 13, Alto Canavese 12, Saronno, Parella 8, Zephyr, Trading Logistic 5, Mozzate, Ormezzano 4, Grafiche Amadeo 2.

Ilaria Gallione