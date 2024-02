Alle 18 l’anticipo dell’A3. Banca Macerata all’assalto

"Dobbiamo esprimere la nostra pallavolo e restare concentrati perché abbiamo visto che gli avversari vanno in difficoltà quando riusciamo a dare il meglio". Michele Orazi, centrale della Volley Banca Macerata, detta la ricetta per l’anticipo delle 18 di oggi quando al Fontescodella sarà di scena Lagonegro per la sesta giornata di ritorno del campionato di A3. I biancorossi sono attesa dalla seconda della classe che accusa un distacco di 6 punti dai maceratesi che sono in testa della classifica e che devono recuperare la gara con Casarano. "All’andata – ricorda Orazi – è stata una gara difficile vinta al tie break e siamo determinati a tornare alla vittoria". La formazione maceratese è infatti reduce dalla sconfitta al quinto set a Palmi. "È stato un duro colpo – ammette il giocatore – anche perché avevamo la gara in controllo quando abbiamo perso la necessaria lucidità. C’è mancata la capacità di aiutarci l’un con l’altro nei momenti difficili e di mantenere sempre alta la concentrazione. Peccato perché eravamo convinti di poter vincere, credo abbiano influito tanti fattori ma non cerchiamo scuse e siamo decisi a rifarci". Ed ecco l’occasione rappresentata dalla gara contro Lagonegro con i maceratesi che hanno l’opportunità di allungare il passo in vetta alla classifica sfruttando anche il fattore campo". I giocatori del Volley Banca Macerata dovranno contenere l’opposto lituano Edvinas Vaskelis sul quale converge il gioco dei pugliesi, si tratta del giocatore che ha firmato 387 punti, finora vanta il maggior numero dell’intera A3. La Volley Banca Macerata si presenta all’appuntamento in testa avendo vinto 14 gare sulle 16 disputate e c’è la volontà di riprendere la marcia interrotta sette giorni fa. "Non siamo un gruppo abituato a mollare – conclude Orazi – e tante volte nella stagione abbiamo dimostrato di saperci riprendere, non vogliamo di certo fossilizzarci sulla gara con Palmi ma tornare subito a vincere davanti ai nostri tifosi".

Oggi prima della sfida di A3 si terrà la prima semifinale del torneo scolastico “Campioni… Nella Media!”. Il programma prevede alle 14.30 la sfida tra le scuole Convitto Nazionale “G. Leopardi” e l’Istituto Comprensivo Enrico Mestica. I giovani atleti, le loro famiglie e gli insegnanti, saranno ospiti per la partita di Serie A3 in programma alle 18 tra Volley Banca Macerata e Lagonegro. Il match sarà anche l’occasione per celebrare lo sponsor day dedicato a Banca Macerata. Ospite del palazzetto Irene Croceri, responsabile dell’ufficio marketing di Banca Macerata, alla quale sarà riservato un posto speciale in panchina, per vivere un’esperienza unica al fianco dei biancorossi.

Al pubblico saranno poi regalate shopper e gadget messi in palio da Banca Macerata.