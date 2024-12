All’Opiquad Arena. Monza aspetta i campioni d’Italia

E’ tutto pronto all’Opiquad Arena di Monza per uno dei big match più attesi della stagione 2024/25 di SuperLega: alle 16 la MINT Vero Volley Monza affronterà a distanza di sette mesi dalla finale scudetto, i Campioni d’Italia della Sir Susa Vim Perugia. Una sfida ad alto tasso di adrenalina per Beretta e compagni che si troveranno opposti alla compagine perugina per la 38esima volta; l’ultimo confronto risale allo scorso aprile quando le due formazioni hanno dato grande spettacolo nella finale per lo Scudetto, che a Gara 4 ha consegnato il tricolore nelle mani della Sir. Tre i giocatori che hanno indossato la maglia di entrambe le squadre: per Monza, Thomas Beretta e Ivan Zaytsev, mentre tra le fila di Perugia, Oleh Plotnytskyi è stato in Brianza dal 2017 al 2019. Nella penultima giornata di andata della Regular Season, Monza cerca di punti per scalare la classifica e agguantare un posto ai quarti di Coppa Italia. R.S.