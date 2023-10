Altra prestazione convicente per i ragazzi di coach Castellano. Banca Macerata in gran forma: vince e si diverte con Casarano

LEO SHOES CASARANO

0

VOLLEY BANCA MACERATA

3

LEO SHOES CASARANO: Martinelli, Peluso 4, Miraglia, Ciardo, Lugli 15, Carta, Topuzliev 10, Pepe 5, Tommasi, Baldari 11. NE: Quarta, Licitra, De Micheli. Allenatore: Lichelli.

VOLLEY BANCA MACERATA: Marsili 2, Orazi 5, Pahor, Fall 8, Penna, Casaro 16, Sanfilippo 3, Scrollavezza, D’Amato, Gabbanelli, Zornetta 13, Lazzaretto 8. NE: Ravellino. Allenatore: Castellano.

Arbitri: Gaetano e Scarfò.

Parziali: 24-26, 17-25, 25-27.

La vittoria nel primo set (24-26) spiana la strada al Volley Banca Macerata nel match esterno contro Casarano, secondo turno di A3. Partita in equilibrio (24-24) quando Macerata fa la voce grossa ai vantaggi aggiudicandosi il primo parziale. Nel secondo il Volley Banca Macerata allunga (8-10, 15-19), oramai la squadra ha in mano quel set e non se lo lascia sfuggire (17-25). Nel terzo c’è da aspettarsi la reazione di Casarano che puntualmente arriva (9-6), ma la Volley Banca Macerata non si fa trovare impreparata (11-11). Si lotta in campo e non c’è una formazione che prevale sull’altra (18-18). La gara si mantiene così sul filo dell’equilibrio (24-24). E ancora una volta Macerata si fa fa valere ai vantaggi (25-27). Il Volley Banca Macerata centra così la seconda vittoria in campionato.

Adesso testa alla prossima sfida, che vedrà il Banca Macerata Forum ospitare la QuantWare Napoli.