Ambra, l’ora della verità. Quei punti per la salvezza

Turno fondamentale per l’Ambra Cavallini Pontedera che potrebbe mettere in cassaforte decisivi punti per la salvezza, sempre più vicina ma ancora matematicamente non certa. Meini e compagne sono attese domenica pomeriggio a Figline Valdarno in casa dell’Unomaglia con fischio d’inizio alle 17.30. Sulla carta è una sfida favorevole al team biancoceleste, ma la precauzione è d’obbligo. "All’andata ci hanno battuto in casa – precisa coach Becucci – e quindi partiamo con il proposito di riscattare questa sconfitta. E non solo. La posta in palio per noi è di vitale importanza in questo finale di stagione e nell’attuale bagarre della classifica. Affrontiamo questa trasferta con il morale alto, reduci da una bella prestazione con l’organico al completo che si è ben preparato a questo match. Non dobbiamo sottovalutare le avversarie e giocare concentrate e lucide senza concedergli spazi".

Le fiorentine sono ultime e con appena 6 punti (di cui 3 appunti concessi proprio dall’Ambra nel girone di andata) e già matematicamente retrocesse: nelle ultime settimane hanno solo rimediato sconfitte, ma un successo al tie-break contro il Liberi e Forti ha dimostrato – oltre a incassare due punti - la loro caparbietà e anche questa domenica cercheranno di onorare il proprio parquet. L’Ambra è ottava con 24 punti, appena fuori dalla zona retrocessione che inizia con il team Santa Lucia di Roma con 22. Dietro alle pontederesi il club fiorentino del Liberi e Forti con 23, Trevi segue con 19 punti e Nottolini con 15.

Mancano cinque partite alla fine della stagione e sono quattro le formazioni che retrocederanno in serie C. Quindi le biancocelesti devono difendere a tutti i costi l’attuale, esiguo, vantaggio. IL turno della capolista Fgl-Zuma è invece posticipato a mercoledì 17 al PalaBagagli contro il Cdp di Roma.

