Angelini a Pomezia Per uno scontro al vertice

Dopo il rinvio a data da destinarsi della gara in programma lo scorso weekend a Pontedera, una delle città più colpite dall’ondata di maltempo che ha messo in ginocchio la Toscana, l’Elettromeccanica Angelini Cesena è pronta a tornare in campo nel campionato di B1 femminile. Oggi le bianconere saranno in trasferta a Pomezia, con fischio d’inizio alle 17. Le ragazze di coach Lucchi in classificasono seconde con 11 punti, pur avendo giocato un turno in meno rispetto alle avversarie: all’attivo contano zero sconfitte e quattro vittorie, l’ultima delle quali è arrivata contro Rò. Le laziali invece inseguono a quota 9 punti e arrivano dalla vittoria al tiebreak nel derby con Fonte Nuova.

"La sosta dello scorso fine settimana – commenta Cecilia Morolli – ci ha un po’ spiazzato: stavamo inanellando una serie di vittorie, forse anche inaspettate, e ci è dispiaciuto dover interrompere il ritmo gara. Finora abbiamo giocato belle partite, penso che oltre al fatto di centrare il risultato siamo state brave ad amalgamarci bene".

Classe 2002, la schiacciatrice riminese al primo anno in squadra con coach Lucchi, si è sempre fatta trovare pronta: "In palestra stiamo lavorando bene, esprimendo un bel gioco; ruotiamo tanto e questo non fa che aumentare l’intensità degli allenamenti. A Pomezia sarà una gara impegnativa, loro hanno portato al tiebreak quattro gare su cinque e già questo la dice lunga. Sono poi le uniche che sono riuscite a ‘togliere’ un punto alla capolista Castelfranco: ci aspettiamo una squadra che non molla mai. Dovremo rimanere concentrate, tenendo il nostro ritmo senza adeguarci al loro".

La classifica del girone D dopo il quinto turno: Castelfranco di Sotto 14; Elettromeccanica Angelini Cesena 11; Pomezia, Jesi, Casal de Pazzi 9; Castelbellino 8; Montespertoli 5; Firenze, Capannori, Fonte Nuova 4; Pontedera 3; Trevi, Figline 2.

Rubicone in Volley, la Sab Group impegnata nel torneo maschile di B e reduce dalla prima vittoria in campionato ontro la Pietro Pezzi Ravenna, domani affronterà in trasferta il Loreto (inizio alle 17). I marchigiani, a 6 punti, precedono i romagnoli di due lunghezze. La squadra femminile di C oggi alle 17.30 cercherà di mettere i primi punti in classifica andandoli a prendere sul campo della Liverani Ravenna.