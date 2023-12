Angelini, arriva Figline. Vincere per chiudere bene

Ultima gara del 2023 per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che domani al MiniPalazzetto ospiterà il fanalino di coda Figline Valdarno. Entrambe le formazioni arrivano da una sconfitta: le cesenati si sono arrese contro la capolista Castelfranco di Sotto, mentre le toscane hanno perso il derby contro Montespertoli. Cesena mantiene il secondo posto con 22 punti a +1 da Jesi, che in questa giornata riposerà: l’obiettivo di Benazzi e compagne è riscattarsi e aumentare il divario sulle inseguitrici. "Eravamo consapevoli che contro la capolista sarebbe stata difficile - riflette il libero Nui Calisesi -, non a caso sono imbattute. Fin dai primi scambi si è dimostrata una squadra ben attrezzata e noi abbiamo subito il loro gioco senza imporre il nostro. Ci abbiamo provato, ma loro sono state molto determinate. Queste sono partite importanti per capire ciò che non ha funzionato e quali dinamiche dobbiamo perfezionare".

Il libero classe ’99, prodotto del vivaio cesenate, sta disputando una stagione da leader: "Il campionato è ancora lungo e più si va avanti, più sarà difficile. Dobbiamo continuare il nostro percorso cercando di aggiungere qualcosa. Ora ci aspetta Figline: sarà fondamentale giocare con lucidità e determinazione su ogni pallone per soddisfare le aspettative del nostro caloroso pubblico, facendoci un bel regalo di Natale".

Luca Ravaglia