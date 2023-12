"ANGELINI CESENA: Vittoria Facile su Unomaglia Valdarninsieme"

ANGELINI CESENA

3

UNOMAGLIA VALDARNINSIEME

0

ANGELINI CESENA: Vecchi 12, Pinali 11, Guardigli 8, Benazzi 17, Caniato 8, Fabbri 6, Calisei L., Morolli 1, Kiera, Bellini. All. Lucchi.

UNOMAGLIA VALDARNINSIEME: Scardigli 3, Gabbrielli 5, Mariottini 5, Pezzatini, Zatini 3, Sabbatini 8, Auretti 4, Scialpi L., Brogi, Arnetoli, Ori, Moleri. All. Lapi.

Arbitri: Santoniccolo e Santin.

Parziali: 25-9, 25-21, 25-15.

Tutto facile per il Cesena che veleggia nelle prime posizioni del girone D di Serie B1 contro una Unomaglia Valdarninsieme, ultima in graduatoria. Partita dall’esito scontato che è parsa un pò equilibrata solo nella fase finale del secondo set. Le atlete di Lapi, hanno fin qui conquistato solo quattro punti e ci auguriamo che la lunga sosta per le festività natalizie, possa servire per riordinare le idee.

Ma.Fi.