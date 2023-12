Angelini La nona vittoria vuol dire primato

Come regalo di Natale l’Elettromeccanica Angelini ha piazzato sotto l’albero la nona vittoria stagionale, che vale nuovamente il primato in classifica nel torneo di pallavolo femminile di B, visto che Castelfranco di Sotto, vittoriosa contro le cesenati la scorsa settimana nel big match tra capoliste, è stata costretta ad arrendersi contro Trevi. Per le cesenati invece l’ultimo impegno del 2023 si rivelato decisamente più abbordabile, dal momento che la sfida contro Figline Valdarno è finita in archivio in poco più di un’ora con un secco 3-0 (25-9, 25-21, 25-15) arrivatodopo una gara a senso unico.

Il MiniPalazzetto si è così confermato come campo inviolato per tutto il girone d’andata. Il primo set è un monologo bianconero: Pinali dai nove metri è potente (6-1), Vecchi la mette giù di prima intenzione (12-5), cade il pallonetto in fast di Guardigli (17-7), Calisesi gestisce tutti i palloni e chiude Benazzi in parallela 25-9. Isecondo set invece è punto a punto, fino a quando l’ace di Caniato (9-9) cambia l’inerzia e Cesena scappa: Guardigli alza la saracinesca a muro (15-11), Pinali attacca nell’angolone (18-13), la diagonale da posto quattro di Benazzi è una fucilata (22-14), Figline recupera qualcosa ma Vecchi chiude sul 25-21.

Nell’ultimo parziale Cesena si porta subito avanti: il servizio di Pinali apre la strada al tap-in di Fabbri (3-1), seguito dal ‘mani fuori’ di Benazzi (7-4). Pinali è perentoria anche da posto due (13-9), Guardigli si conferma granitica a muro (19-13) e sullo stesso fondamentale Benazzi festeggia 25-15. Tra i singoli, la miglior realizzatrice si è confermata proprio capitan Benazzi con i suoi 18 punti di cui 1 ace, 3 muri e il 45% in attacco; Vecchi è andata a segno 13 volte (41% in attacco e 73% in ricezione), seguita da Pinali che ha firmato 12 punti di cui 1 ace, 1 muro e un 50% in attacco; Fabbri ha giocato solo un set, mettendo a segno 7 punti, con 1 ace, 1 muro e il 100% in attacco. L’Elettromeccanica acciuffa di nuovo Castelfranco di Sotto in testa con 25 punti. Le ragazze di coach Lucchi rientreranno dalla sosta natalizia per chiudere l’andata sabato 13 gennaio in casa di Fonte Nuova, decima a quota 11.

Il tabellino cesenate: Calisesi (L1), Fabbri 7, Morolli 1, Molari, Vecchi 13, Pinali 12, Bellini, Guardigli 6, Benazzi 18, Conficoni, Caniato 6; ne: Besteghi, Tamborrino (L2). All. Lucchi.