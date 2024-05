Ariete a caccia di un punto. Le pratesi sono al bivio

Serve almeno un punto. Ariete in trasferta in Emilia questo pomeriggio nel campionato di serie B2 nazionale femminile con un doppio obiettivo: chiudere definitivamente il discorso playoff e tenere aperta la porta per il primo posto. Appuntamento alle 18.30 al palestra Moro di Reggio Emilia contro l’Us Arbor Interclays. Per il primo traguardo basta un punto, quello che metterebbe matematicamente fuorigioco Rinascita Firenze, attualmente distante sei punti, ed unica squadra rimasta ad insidiare Prato dopo la resa di Arezzo. Per il secondo obiettivo serve invece una vittoria piena, da tre punti e sperare in un inciampo di Canniccia contro Magione. Avversaria delle pratesi è Reggio Emilia, squadra talentuosa ed attualmente al sesto posto in graduatoria e che all’andata l’Ariete seppe regolare per 3-1. Squadra pericolosa ma alla portata di una Pallavolo Prato che deve pensare solo a se stessa e, come ha detto Nuti al termine della gara del turno precedente, a non accusare la pressione per un risultato ormai vicinissimo. Per Nuti un unico dubbio che riguarda Giulia Nuti non al meglio per febbre. La Rosa dell’Ariete Pvp Pallavolo Prato: Fanelli, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Mazzoni, Mennini, Lichota, Stiaffini, Cecchi, Conticini. All. Nuti.