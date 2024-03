Ariete, missione compiuta. Regolato il Fossato volley

L’Ariete vince e si prende tre punti preziosi per la corsa al primato in serie B2 femminile. Un successo da pronostico ma che si è rivelato facile solo per due set al cospetto del Fossato Volley. Poi il Pvp ha dato la sfida per vinta troppo presto e questo ha complicato parzialmente la serata di Nesi e compagne, consentendo alle padrone di casa di ottenere il terzo parziale. Brave comunque le pratesi a riaccendere la luce a metà del quarto parziale per chiudere col punteggio di 3-1. L’Ariete scende in campo con Mennini e Fanelli nei ruoli di regista ed opposto, Lichota e Piccini al centro, Nesi e Saletti in attacco, Conticini e Mazzoni ad alternarsi in seconda linea. Inizio tutto di marca pratese e sul colpo di Fanelli che vale il 2-6 tempo della panchina di casa. Il trend del set non cambia: Fossato accorcia 5-8 ma poi crolla di fronte all’assolo del Pvp per 6-25. Al ritorno in campo set in equilibrio fino al 12-13, per poi assistere al cambio di passo di Prato fino al 16-25. Il Pvp qui perde concentrazione. Fossato ne approfitta per salire 7-3, poi 14-10 e rientro Prato sul 15-13. Le ragazze di Nuti però vivono un altro passaggio a vuoto e le locali ne approfittano per vincere la frazione 25-18. Nel quarto parziale l’Ariete torna ai soliti livelli e chiude set e partita 17-25.