Arno, il sogno continua. Vittoria nel modenese

L’Arno Toscana Garden ha superato la prima fase dei play-off per la promozione in A3. La squadra di Castelfranco ha battuto per 3-2 in trasferta i modenesi della Villadoro per 3-2, imponendosi nel gironcino a tre con questa classifica: Arno 5, Osimo 3, Villadoro 1. I biancoverdi di coach Mattioli, dopo aver sconfitto per 3-1 Osimo in casa, hanno avuto ragione anche della Villadoro, un nome che riporta agli albori del volley nazionale, con l’Emilia Romagna apripista in questa disciplina. Si è giocato nell’impianto delle scuole medie Marconi, stretto e angusto, su cui hanno fatto leva i rossoneri di casa, per superare all’ultima curva i castelfranchesi. Una vittoria dei locali per 3-0, oppure per 3-1, avrebbe qualificato gli emiliani. La prima frazione ha visto la squadra sponsorizzata dalla Toscana Garden imporsi per 19-25. Poi la Villadoro ha poi sorpassato, vincendo il secondo parziale per 25-20 e il terzo per 25-16. A quel punto, la speranza degli emiliani, era quella di vincere per 3-1, affidandosi al conteggio finale dei punti totalizzati nel contesto delle gare disputate. Dal canto loro, i castelfranchesi sapevano che, facendo loro la quarta frazione, avrebbero superato il turno. Il quarto set è stato combattutissimo con l’Arno vittorioso per 27-29. Anche al tie-break, Nicotra e compagni hanno avuto la meglio: 13-15. L’Arno Toscana Garden ha confermato di avere la pelle dura e, seppur incompleto per le assenze di Da Prato e Ciappelli, è sceso in campo deciso a tutto, confermando la sua forza, come il valore del suo allenatore. Nelle file castelfranchesi bene lo schiacciatore Aliberti. Pure Testagrossa è stato tra i migliori soprattutto nella parte conclusiva.

Marco Lepri