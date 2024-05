Arriva una nuova conferma in casa Emma Villas. Il centrale Trillini resta ancora in biancoblù

Dopo il palleggiatore Thomas Nevot e coach Gianluca Graziosi in casa Emma Villas arriva una terza conferma. Si tratta del centrale Stefano Trillini (foto) che dopo l’ottima annata resterà ancora in biancoblù per la prossima stagione. Ieri la società ha confermato il numero 2 con un post su Facebook. Per Trillini la prima annata senese è stata di quelle importanti, sia in termini di rendimento che di costanza, quindi la conferma è meritata per uno degli artefici del cammino fino alla finale. A breve dovrebbe poi arrivare anche l’ufficialità della conferma, certa, del capitano, ovvero il libero Federico Bonami. Salutati il centrale Copelli, gli schiacciatori Pierotti e Tallone e l’opposto brasiliano Krauchuck, il direttore sportivo e vice presidente della Emma Villas Fabio Mechini cercherà dei degni sostituti, uno dei quali ha già firmato, ovvero l’opposto ex Trento Nelli. "Siamo contenti di aver composto una diagonale palleggiatore opposto a nostro avviso importante – così Mechini –. Conosciamo bene le doti sia dentro che fuori dal campo di Nevot e siamo contenti che sia rimasto mentre la scelta di Nelli va nella direzione di avere un giocatore esperto in un ruolo chiave. La prossima A2 sarà di alto livello e con questa diagonale possiamo giocarci le nostre carte". Poi sulla conferma più importante, quella dell’allenatore: "Graziosi è una certezza. Il suo era già un accordo pluriennale ma abbiamo voluto rinnovarlo perché vogliamo creare un progetto per tornare nella massima serie". Mechini spiega poi le scelte sulle uscite: "Saluto quelli che hanno preso parte alla nostra annata a partite da Copelli e Tallone che ci troveremo davanti presto, visto che sono andati a Ravenna. Cercheranno più spazio rispetto a quello avuto da noi Acuti e Milan, mentre avremmo voluto confermare Pierotti ma ha scelto un percorso diverso (andrà a Cannes, in A1 francese, ndr). Non era nelle nostre intenzioni salutare tanti giocatori ma quando si viene da un anno positivo, ci sono giocatori che poi possono essere ambiti. Adesso – ha concluso il ds Mechini – guardiamo al futuro cercando di giocare una stagione entusiasmante come quella appena trascorsa".

Guido De Leo