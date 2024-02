B maschile. Buona prestazione ma non basta. Zephyr sconfitta

Alto Canavese

3

Zephyr Mulattieri

0

(25-18; 25-14; 25-21)

ALTO CANAVESE: Milano 2, Bosio 9, Campobasso 11, Matta, Pasteris 11, Romagnano 7, Teja 12, Pavan 1, libero Armando S. All. Specchia.

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Zaccaria 1, Poggio 12, Bottaini 1, Calcagnini 5, Vescovi 8, Conti 4, Alderete 0, Fontona 1, liberi Rossini e Giannarelli; n.e Ruffo e Rossini. All. Delvecchio

Arbitri: Poetto e Velli

CUORGNÈ – Trasferta complicata per la Zephyr Mulattieri Valdimagra che incassa un netto 3-0 da un Alto Canavese sempre più ambizioso. Il risultato però non rende merito a quanto mostrato in campo dalla Zephyr. "Abbiamo fatto una buona prestazione – commenta coach Delvecchio – anche se dal punteggio non si direbbe. La differenza di valori tecnici e fisici in campo, però, era netta. I nostri avversari hanno sempre avuto in mano il controllo del match. Noi abbiamo avuto il solito problema di troppo leggeri in attacco, dovremo trovare delle soluzioni per essere più offensivi". Nel prossimo week end in programma il derby con la Npsg. "Dovremo lottare molto per ripetere il risultato favorevole dell’andata".

Ilaria Gallione