B maschile. Caronno in tre set piega la Zephyr: "Match difficile»

Zephyr Mulattieri

0

Caronno

3

(21-25; 15-25; 22-25)

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Cuti 2, Zaccaria 0, Poggio,17, Conti 4, Ruffo 4, Vescovi 4, Calcagnini 7, libero Vignali. All. Delvecchio; vice Sisti.

ROSSELLA CARONNO: Fasanella 3, Carcereri 1, Ronzoni 9, Pozzi 1, Piccinini 8, Milani 10, Crusca 16, Masciadri 12, Della Canonica 0, libero Gabriella. All. Gervasoni.

Arbitri: Mazzola e De Luca.

SANTO STEFANO – La Zephyr Mulattieri Valdimagra non è riuscita a fermare il Caronno che al ’PalaConti’ si è confermata squadra di ben altro livello. I rossoblù sono scesi in campo con in regia capitan Cuti, alternato a Zaccaria, con Poggio opposto, con al centro Conti e Ruffo, con Vignali libero e con le bande Calcagnini e Vescovi. "È stata una partita molto difficile soprattutto se consideriamo l’avversario che avevamo di fronte – commenta coach Delvecchio – anche se nel primo (21-25) e nel terzo set (22-25) qualcosa di promettente si è visto, tanto che loro hanno rispolverato qualche titolare che stava riposando. Dopo la partenza di Peripolli sarà importantissimo tornare sul mercato per rinforzare l’attacco".

I.G.