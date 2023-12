B maschile. Npsg mette a segno l’impresa della giornata. Malnate si arrende. "Grande prestazione»

Npsg Logistic

(25-15; 25-17; 22-25; 25-19)

NPSG TRADING LOGISTIC: Mandoloni 1, Cormio 23, Pierro, Moscarella 7, Louza 23, Todaro 7, Zoratti 14, Materno, Bartolini, libero Briata. All. Parisi; vice Pala.

YAKA VOLLEY MALNATE: Trovo 9, Roccatello, Guizzardi 1, Regattieri 1, Daverio 10, Ferrario 9, Croci 2, Gasparini 6, Favaro 16, liberi Bollini e Gambiasi. All. Mattiroli

Arbitri: Guacci e Gennari

LA SPEZIA – Strepitosa vittoria della Npsg Trading Logistic che contro il quotatissimo Yaka Malnate (terza forza del campionato) ha disputato una prestazione di alto livello, chiudendo il match sul netto 3-1. Un successo importate che dà ulteriore grinta e fiducia alla squadra. "I miei ragazzi – commenta coach Parisi – hanno fatto un altro step importante. Siamo riusciti da subito a confermare i progressi fatti nell’ ultimo periodo e a dare, poi, continuità al nostro gioco. Sono contento, perché in questa occasione, siamo riusciti a non pensare troppo alle azioni che non ci portavamo punti e a concentrarci subito sulle alternative per vincere l’azione successiva. Inizialmente Malnate non ha giocato al suo massimo, ma dopo è stata una bella partita con spunti e momenti di grande tecnica".

Ilaria Gallione