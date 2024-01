Banca Macerata all’assalto. La leader prova la fuga

"Sarà una battaglia contro San Giustino, ma sarà così ogni domenica". Fara Ball, centrale della Volley Banca Macerata, pensa al match di oggi alle 16 quando nella quarta giornata di ritorno dell’A3 la capolista sfiderà gli umbri appaiati al secondo posto assieme a Fano. Le due formazioni sono divise da 7 punti anche se i maceratesi devono recuperare la partita con il Casarano alle 20.30 del 14 febbraio. Per la Volley Banca Macerata, reduce dalla vittoria a Napoli, è l’occasione per riscattarsi della gara d’andata quando la formazione di coach Castellano ha accusato l’unica sconfitta del suo cammino in campionato. San Giustino ha cominciato il girone di ritorno con una sconfitta al tie-break a Casarano, poi però ha superato Lagonegro e Modica.

I padroni di casa sanno che oggi avranno di fronte un avversario da prendere con le pinze. "Siamo consapevoli – dice Fara Ball – che ci confronteremo con una squadra di qualità che sta facendo bene nonostante l’assenza dell’opposto Marzolla sostituito da Cappelletti". La squadra maceratese ha lavorato in settimana per prepararsi al match tenendo anche a mente le caratteristiche degli umbri. "Noi – risponde il giocatore – siamo soprattutto abituati a lavorare sul nostro gioco. Siamo infatti consapevoli che non è facile batterci quando riusciamo ad esprimerci come sappiamo. Dovremo essere attenti a commettere meno errori possibile perché San Giustino è una squadra tosta, pronta ad approfittarne e decisa a prendersi punti al Banca Macerata Forum. Dobbiamo restare tranquilli, farci forza anche del fattore campo".

La vittoria a Napoli conferma ancora una volta quanto di buono sta facendo la squadra. "In effetti – conclude Fara Ball – poche squadre sono riuscite ad uscire da quel campo con tre punti, è stata una vittoria sofferta ma importante. Abbiamo giocato in un palazzetto caldo e ringrazio i tifosi perché il loro sostegno ci ha fatto sentire un po’ più a casa".

Le gare della quarta giornata di A3: Sabaudia-Fano; Marcianise-Palmi; Sorrento-Lagonegro; Bari-Casarano; Banca Macerata-San Giustino; Modica-Napoli. Riposa: Lecce.

Classifica: Volley Banca Macerata 36; Smartsystem Fano, Erm Group San Giustino 29; Rinascita Lagonegro 28; OmiFer Palmi 25; Shedirparma Sorrento, Avimecc Modica 21; Leo Shoes Casarano 19; Aurispa DelCar Lecce 18; QuantWare Napoli 17; Just British Bari 16; Plus Volleyball Sabaudia 15; Tim Montaggi Marcianise 11.

Una gara in meno: Banca Macerata, Palmi, Sorrento, Casarano.

Due gare in meno: Marcianise Una gara in più: Bari.