Banca Macerata mette nel mirino l’Aurispa Lecce

"Ci attende una partita insidiosa e non c’è da farsi condizionare dalla loro classifica". Nicolò Casaro, opposto della Volley Banca Macerata, non si fida della sfida a casa dell’Aurispa DelCar Lecce delle 16 di oggi per la settima giornata di ritorno del campionato di A3. I maceratesi sono a caccia della vittoria per consolidare la vetta mentre ai pugliesi servono punti per la salvezza. "Non guardiamo la classifica – dice Casaro – perché Lecce è una formazione che fa vedere una bella pallavolo, ha vinto a Sorrento, può contare sul sostegno dei tifosi e cerca punti per mettersi al sicuro". La formazione maceratese deve tenere il passo dopo la vittoria su Lagonegro. "Dobbiamo provare a costruire una striscia positiva, l’obiettivo è che sia lunga come quella interrotta dalla sconfitta al tie break a Palmi". Una battuta d’arresto a cui però è stato messo il punto con la netta vittoria (3-0) su Lagonegro, formazione arrivata a Macerata forte del secondo posto. "Abbiamo fornito le risposte giuste come gioco e prestazione. Anche Lagonegro ha sofferto i nostri ritmi, poi siamo rimasti concentrati nei tre set e l’ultimo è stato quello dominato. Non abbiamo lasciato scampo agli avversari riuscendo a controllare il gioco per grande parte della partita. Non dimentichiamo che loro erano secondi ed erano arrivati a Macerata dopo avere infilato una serie di vittorie: vincere in questo modo è stata la migliore reazione".

La sfida tra Aurispa DelCar Lecce e Volley Banca Macerata potrà essere seguita oggi in diretta sul canale ufficiale di YouTube della Lega Volley, a partire dalle 16.