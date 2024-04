Basket divisione regionale e serie c femminile. Landini Lerici chiede strada per andare avanti nei playoff

Tempo di playoff per la Gino Landini Lerici in Divisione Regionale 1 ligure maschile. Il primo appuntamento con i quarti di finale è previsto domani alle 18 a Montepertico contro la Pgs Auxilium: ancora assente la guardia Leonardo Gaspani. Una settimana dopo il match di ritorno a Genova, con eventuale spareggio nuovamente alla Spezia. Le altre sfide sono Aurora Chiavari-Pegli, Next Step Rapallo-Cogoleto e Tigullio Santa Margherita-Loano. "A questo punto non lasceremo nulla di intentato – afferma il presidente Alberto Bodini – anche se siamo già andati oltre previsioni e obiettivi minimi". Al via la seconda fase anche per il Follo che sempre sabato, alle 19.15 al Palasprint, affronta la Valpetronio Casarza Ligure: nelle file del Follo assenti Burla e Vespa. In programma anche la 9ª giornata del girone di ritorno in Divisione Regionale 2, dove nel raggruppamento di Levante la capolista Canaletto anticipa stasera alle 20.30 contro la Pro Recco a Riccò. La Golfo dei Poeti posticipa il suo impegno giovedì 11 aprile alle 21.25, in casa del Santa Caterina. Le altre gare in programma: Centro Sestri Levante-All About Basket Genova, Futura Ge-My Basket A Ge, My Basket B-Aurora Chiavari e Pontremolese-Villaggio C. In campo femminile, in Serie C in programma domenica la ’bella’ per la Landini Lerici (nella foto) che tenta di andare avanti nei playoff, sul parquet dell’Ardita Juventus Genova.