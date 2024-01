Basket dr1. Kappao in volata per la Nubilaria

Sconfitta in volata per il Nubilaria (8) in Divisione Regionale 1. Gli uomini di Freddi sfiorano la seconda vittoria di fila nella gara sul campo bolognese del Basket Voltone (18), dove si devono arrendere 61-59 dopo aver a lungo inseguito, non riuscendo a trovare il canestro del pareggio. Gandellini, 18 punti all’attivo, l’ultimo ad arrendersi, mentre in doppia cifra vanno a che Petrolini (14) e Barazzoni (10). Kappao esterno, invece, per l’iCare Cavriago (4), che rimedia un severo 64-45 casalingo per mano del Progresso Happy Basket (16): sotto di 12 lunghezze all’intervallo, la squadra di Bellezza si scioglie come neve al sole nel corso della ripresa e davanti al pubblico del Pianella rimedia l’ottavo stop consecutivo, restando in solitaria in coda al girone.