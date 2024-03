Basket serie B. A Saronno l’impresa dell’Etrusca San Miniato: "Questa vittoria è di tutti. E complimenti a Ndour»

La Patrie Etrusca Basket San Miniato getta il cuore oltre l’ostacolo e firma una vittoria straordinaria sul parquet di Saronno. Contro ogni pronostico, in trasferta con una formazione ridotta, con un divario di 8 punti alla vigilia del match, il team di Gabriele Martelloni supera 80-76 la squadra lombarda che la settimana scorsa aveva battuto Cecina uno dei club più blasonati del girone Gold-in. E ora la squadra pisana è riuscita a nell’impresa che per il morale ha un grande peso.

"Abbiamo fatto una bella partita sia a livello difensivo che soprattutto in attacco – commenta il tecnico - trasformando in energia positiva la partita persa a tavolino di domenica scorsa. P per questo faccio i complimenti ai ragazzi in primis e al mio staff perché non era affatto semplice vista la posizione di classifica. Infine ringrazio la dirigenza che ci è stata vicina durante tutta la settimana. Questa vittoria è di tutti. Vorrei poi menzionare la partita di Ndour che a Saronno ha tirato col 100% dal campo chiudendo a 16 punti + 16 rimbalzi. Il giusto premio per un ragazzo che vive a migliaia di chilometri dalla sua famiglia per coltivare il sogno di fare il giocatore professionista, queste sono situazioni a cui spesso non diamo il giusto valore".

"Infine un grazie al capitano che ha giocato praticamente infortunato dando l’esempio a tutti i suoi compagni più giovani. Ora testa a Pavia, continuando con l’idea che non abbiamo nulla da perdere", conclude il tecnico della squadra di San Miniato.

Stefania Ramerini