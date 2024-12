Battistelli Blu, la sfida: battere il San Damaso

Serie B2. Nel femminile, la Battistelli Blu Volley oggi alle 17 tra le mura amiche del PalaMegabox gioca contro la prima della classe il San Damaso. E’ una partita molto dura per le pesaresi che affronteranno una squadra ben attrezzata e che sta facendo molto bene nel campionato di B2, forti di un gruppo squadra collaudato e ben messo in campo. "Si è lavorato sodo in palestra per ritrovare tutti gli equilibri che servono e dimostrare sul campo il nostro vero valore", dice il diesse Simone Paolini. Altro derby per la Megabox di coach Matteo Costanzi, a Filottrano oggi alle 17.30 contro le padrone di casa della Lardini. Un avversario non facile, sesto in classifica con un record di 5 vittorie e 4 sconfitte. Le biancoverdi sono ancora a caccia dei primi punti, ma la squadra vista in campo nella scorsa giornata a Fermo contro la capolista ha manifestato interessanti progressi. Serie B. Nel maschile, la Battistellli Compressori Polbottega affronta oggi alle 17 una trasferta importante nella Repubblica di San Marino, contro una formazione che, sulla carta, è alla portata degli uomini di Romani e Bellazzecca. "Ci siamo concentrati molto sul migliorare i nostri punti di forza, necessari a contrastare i sanmarinesi – dice la vice allenatrice Alice Bellazzecca –,dobbiamo ritrovare il nostro carattere che negli ultimi incontri è un po’ mancato". Giocare di nuovo fuori casa, anche a livello psicologico, non aiuta, ma al di là di questo, "serve il gioco di squadra, – conclude Bellazzecca – che ci ha contraddistinto in alcuni incontri. I punti in palio sono determinanti sia per il morale, ma soprattutto per cambiare la posizione in classifica, per allontanarci un po’ dalla parte bassa".

b. t.