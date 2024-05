Battistelli, prove playoff. Con Cervia test-match

Volge al termine la stagione del volley pesarese. Ecco il programma degli ultimi impegni.

Serie B2. Ultima gara di regular season per la Battistelli Blu Volley. La squadra pesarese oggi affronterà in casa, al PalaMegabox alle 17,30, il Cervia per chiudere in bellezza davanti al pubblico amico, in attesa di sapere chi sarà la squadra da affrontare nei playoff. Così il presidente Alfonso Petroselli: "E’ stata una stagione impegnativa, la nostra prima in B2, coronata dal raggiungimento dei playoff, un traguardo meritato e prestigioso. Siamo molto soddisfatti della squadra, che tra mille problematiche, ha sempre saputo reagire in modo impeccabile. Ora ci prepariamo per la seconda fase con la stessa intensità e forza dimostrata nella stagione regolare". Soddisfatto anche il main sponsor Otello Battistelli che commenta: "E’ stata una grande stagione, ora concentriamoci sui playoff, ma prima vogliamo vincere anche l’ultima partita della stagione regolare che tra l’altro giochiamo davanti al nostro pubblico". L’ingresso è gratuito. Nell’ultimo turno la Battistelli ha vinto contro Ravenna, in trasferta, per 3-1.

Serie C. Nel maschile, oggi si gioca la finale di andata dei playoff. Alle 17 Bertuccioli Pol Bottega-Amadio. "Contro San Benedetto in casa per gara 1 è un’attesissima rivincita della finale di coppa. Sarà una battaglia", avvisa il vice allenatore Andrea Signoretti. Nel femminile, oggi si disputa la finale spareggio dei playout. Alle 21 Pagliare-Line Office PolBottega. Sempre nel femminile oggi si gioca la semifinale di andata dei playoff. Alle 18 Team 80 Gabicce-Senigallia. "Arriva l’agognata semifinale – spiega il diesse Manuel Leonardi – affrontiamo la grande favorita alla vittoria finale ovvero Senigallia, la pressione è tutta su di loro, sarà durissima ma dobbiamo crederci, provarci e giocarci tutte le nostre possibilità".

Beatrice Terenzi