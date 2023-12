Battuta civitanova. Blitz a domicilio,. Osimo è seconda

0

OSIMO

3

Arbitri: Concilio e Chirieletti.

Parziali: 17-25, 23-25, 23-25.

Altri tre punti per Osimo che si avvicina alla vetta. La formazione di Pascucci espugna in tre set il campo della Lube Civitanova. Un successo netto per i biancoblu contro una squadra giovane, ma pur sempre ostica. I "senza testa" fanno valere la maggiore esperienza nei momenti cruciali di ogni set. "Non abbiamo mai perso la bussola nel corso del match – afferma il ds Amedeo Gagliardi –. Il nostro obiettivo era tornare a casa con i tre punti. Ci siamo riusciti. Questo conferma la nostra forza e che siamo una squadra esperta e che sa gestire le partite anche nei momenti difficili. Va dato merito ai ragazzi e a coach Pascucci. Siamo soddisfatti a 360 gradi. Dopo la sosta ci aspetteranno due partite complicate contro squadre di bassa classifica che cercheranno punti disperatamente. Da parte nostra giocheremo al massimo. Siamo a ridosso della vetta e vogliamo rimanerci fino alla fine".