Beach volley. Dalila Villano, Terni ha la super-arbitra

TERNI – La stagione estiva di beach volley è appena cominciata ma già parte col botto il fischietto Dalila Villano. Nella prima tappa internazionale del circuito Future del Beach Pro Tour organizzato dalla Cev sulla spiaggia di Cervia si è subito messa in evidenza per le sue qualità ed ha ricevuto in premio la designazione per la finale maschile che ha assegnato il titolo. Una carriera cominciata sulla sabbia umbra nel 2009, con la soddisfazione di dirigere da primo arbitro la finale al Trofeo delle Regioni di Torino 2011. Ha arbitrato per tre volte le finali del campionato italiano under 20 maschili e femminili. Esperienze che hanno contribuito alla sua crescita s e che l’hanno portata ad entrare nella prima fascia, una sorta di élite della pallavolo sulla sabbia. Quattro le finali scudetto dirette, la prima femminile fu nel 2014, l’ultima maschile nel 2023. L’arbitro nato il 1° aprile 1992 è internazionale dal 2022, quando diresse a Baden (Austria) la finale del torneo Future del Beach Pro Tour.