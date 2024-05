Beach Volley. Gottardi alle Olimpiadi di Parigi: "Soddisfazione costruita nel tempo»

Se nella pallavolo indoor le cose non vanno benissimo, nel beach volley Modena la fa da padrone, con due giocatori cresciuti pallavolisticamente nell’Anderlini che si sono qualificati per le ormai prossime Olimpiadi di Parigi. Dopo Samuele Cottafava infatti, è arrivata anche la qualificazione di Valentina Gottardi, classe 2002, che in virtù dell’ottavo posto nel ranking mondiale, ha centrato la qualificazione in coppia con la ravennate Marta Menegatti, con cui gioca dal 2021: in tre anni la coppia ha saputo scalare le classifiche mondiali a suon di risultati nei più importanti tornei, centrando una qualificazione che per la Menegatti rappresenta la quarta partecipazione ai giochi olimpici, mentre per la Gottardi è l’esordio assoluto. "La qualificazione olimpica è motivo di enorme soddisfazione – conferma Gottardi sul sito Federale –, sia personale che di squadra, costruita nel tempo. Il percorso per Parigi è iniziato infatti qualche anno fa ed è il frutto di risultati crescenti che abbiamo ottenuto con pazienza, sacrifici e duro lavoro. L’emozione è forte. Penso al primo torneo giocato assieme, le Sardinia Finals del 2021, pieno di giocatrici reduci dai Giochi Olimpici di Tokyo: l’eccezione ero io, diciottenne e presente all’evento grazie ad una wild card, ma mi ero detta che il mio futuro nel beach volley me lo sarei dovuto meritare con il massimo impegno".