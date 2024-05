Beach volley I big oggi al Fantini di Cervia

Dopo le gare delle qualifiche di giovedì, e dopo le sfide nei gironi eliminatori del tabellone principale di ieri, entra nel vivo questa mattina al Fantini Club di Cervia – ingresso libero tutti i giorni di gara – la prima tappa italiana del circuito mondiale Beach pro tour ‘Futures’ di beach volley. Si tratta della seconda tappa stagionale, che fa seguito a quella di Madrid della scorsa settimana. La pallavolo da spiaggia di alto livello – 200 atleti in arrivo da oltre 30 Paesi – torna dunque a far capolino sulla storica sabbia del Fantini, ‘culla’ peraltro della disciplina, dove, nel 1984, si svolse il 1° torneo ufficiale di beach volley d’Italia e d’Europa. Sono diverse le coppie italiane ai nastri di partenza.

Nel torneo femminile sono partite dal ‘main draw’ Reka Orsi Toth e Giada Bianchi, coppia azzurra su cui punta molto la Federvolley per il presente e per il futuro. Con loro, sono presenti nel tabellone principale di Cervia anche Viktoria Orsi Toth e Valentina Calì, le azzurre Claudia Scampoli e Margherita Bianchin, nonché Rachele Mancinelli e Aurora Mattavelli. Si sono qualificate pure Eleonora Sestini ed Erika Ditta, oltre a Federica Frasca e Alice Gradini, mentre sono uscite di scena Eleonora Annibalini e Anna Pelloia. Il tabellone maschile vede invece la presenza, come coppia testa di serie n.1, degli azzurri Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich; coppia n.2 sono i campioni d’Italia in carica, Carlo Bonifazi e Davide Benzi. Partiranno dal main draw anche Tobia Marchetto e Jakob Windisch, team che avrà il compito di difendere la vittoria ottenuta nell’appuntamento dello scorso anno; ultima coppia italiana presente nel tabellone principale è quella composta dai giovani Theo Hanni e Michael Burgmann.

Hanno guadagnato l’accesso alla seconda fase il cesenate Marco Caminati e Davis Krumins, vincitori un po’ a sorpresa la scorsa settimana al debutto a Madrid, mentre sono state eliminate nelle qualifiche tutte le altre coppie italiane, cioè quelle formate da Manuel Alfieri e Luca Bigarelli, Marco Raisa e Andrea Pizziolo, nonché Luca Cravera e Alessandro Carucci. Oggi sono in programma gli ottavi e i quarti di finale, mentre domani mattina alle 9 sono in programma le semi-finali e, alle 15, le finali. A seguire, si terrà la cerimonia di premiazione. Semifinali e finali di entrambi i tabelloni saranno trasmesse in chiaro, in diretta streaming sul canale Facebook della Federvolley.