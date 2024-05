Beach volley: quinto posto nella serie A femminile e salvezza per gli uomini. Mattabell con onore alle finali nazionali

Alle finali nazionali di serie A di Beach Volley di Cesenatico a rappresentare Pesaro era presente come orami da anni la società Mattabel. Numeri da capogiro in tre giorni di partite con oltre 1400 atleti, 59 campi e le migliori società di beach volley italiane che sono riuscite a qualificarsi a queste finali. La Mattabel ha ottenuto un 5^ posto nella serie A femminile e la salvezza nella serie A maschile. Ottimi risultati anche nelle altre categorie dove la serie B maschile ha ottenuto la medaglia d’argento e nell’eccellenza femminile un Bronzo dopo che la squadra aveva rischiato di non partecipare. Nota di merito anche a tutte le altre squadre che si sono qualificate con merito a queste finals ottenendo buoni piazzamenti. Il coach della Mattabel Tommaso Del Grande commenta così questa avventura di Cesenatico: "Sono contentissimo di questi risultati. In particolare di rimanere nella massima serie ed essere protagonisti anche la prossima stagione. Ma quello che mi rende davvero orgoglioso è vedere tutte queste persone far parte della Mattabel. Voglio ringraziare tutti i miei atleti, lo staff e gli amici che sono venuti a tifare e a vederci, sono stati davvero il giocatore in più in campo".

Ecco i giocatori e le giocatrici della Mattabel allenate da Tommaso Del Grande. Nel maschile Giacomo Ceccarelli (capitano), Tommaso Giunta, Luca Caliri, Luca Giardinieri, Francesco Amadori, Francesco Pimpinelli. Nel femminile Noemi Giusti (Capitana), Giorgia Chiavatti, Laura Toccacieli, Martina Cipollini, Ilaria Ottaviani, Marica Lucconi.

b. t.