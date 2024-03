Bella prova delle ragazze di Nuti. Ok anche il Volley Prato a Orte. È un’Ariete strepitosa. Domata Calenzano

La Pallavolo Prato fa suo il derby nel campionato di serie B2 nazionale femminile e continua a volare. Bella prova delle ragazze di Nuti che domano un’avversaria tutt’altro che comoda come Calenzano. Gara spigolosa, con le ragazze di Beconi che hanno provato con grande determinazione a strappare punti, dovendo però alla fine cedere col punteggio di 3-1. L’Ariete è stata brava e lucida ad ammortizzare i momenti difficili, vedi secondo set perso 23-25, e a esaltarsi in quelli positivi tanto da portare a casa abbastanza nettamente i suoi parziali. Prato scende in campo con la formazione tipo, con Lichota al posto di Cecchi al centro. Nel primo set l’equilibrio totale regge fino al 13 pari, poi il Pvp cambia passo e con Saletti sale 18-16, per poi allungare fino al 25-19 finale. Nella seconda frazione Ariete in fuga 6-2 ma poi agganciata 12 pari e superata 14-17. Calenzano tiene nel rientro di Prato sul 21 pari e conquista il parziale 23-25 con Tasselli. Nel terzo set il Pvp torna sui ritmi di inizio partita e allunga 12-6 e 17-10. La fuga si completa 21-14 e 25-17. Stessa storia nel quarto parziale, con la Pallavolo Prato a dominare la contesa e a vincere 25-14. La rosa: Fanelli, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Mazzoni, Mennini, Lichota, Stiaffini, Cecchi, Conticini. All. Nuti.

Passando alla serie B maschile, il Volley Prato vince 3-0 nel palazzetto del Volley Club Orte (questi i parziali: 16-25; 18-25; 8-25). Di fatto la Kabel fa il suo dovere contro una squadra ormai retrocessa e che non ha mai trovato forza e modo per metterla in difficoltà. La formula perfetta per una squadra pratese che era arrivata in terra laziale solo per i tre punti e non certo per cercare la prestazione. La salvezza è ancora un obiettivo lontano ma, cosa importante, ancora possibile.

Sdb