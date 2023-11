Bene il Sol Caffè Mamo. Una vittoriosa battaglia

Vittoria di forza per l’Invicta nella quinta giornata del girone F di serie B maschile di volley. La formazione allenata da Fabrizio Rolando, davanti al pubblico del PalaMaroncelli di Marina di Grosseto, ha battuto 3-1 (17-25, 28-26, 28-26, 25-18) l’Italchimici Foligno al termine di una partita bella, spettacolare e molto combattuta. Tre punti d’oro per i grossetani che restano in scia al gruppo di testa del torneo. Quarto posto per Alessandrini e compagni. I grossetani hanno perso il primo set, poi sono tornati a macinare punti, con un Pellegrino in grande serata, capace di segnare 32 punti, e sempre insidioso. Gli umbri dal canto loro finora avevano giocato una buona pallavolo e lo hanno dimostrato, giocando con tenacia e facendo vedere ottimi valori tecnici. "Sapevamo che erano una buona squadra, hanno tenuto la partita viva. Hanno difeso tanto, ci hanno messo in difficoltà – dice Rolando –. Noi ci abbiamo messo troppo a prendere ritmo, poi abbiamo reagito ed abbiamo dato vita ad una bella partita davanti ad un pubblico importante. La gara è stata a lunghi tratti opposto contro opposto. Nell’ultimo set noi abbiamo dato l’impressione di avere più energie dei nostri avversari, e per questo devo fare i complimenti al nostro preparatore atletico Fabrizio Goracci. Il terzo set è stato quello più sofferto. Abbiamo trovato un muro di Alessandrini che ci ha dato il vantaggio. Poi col servizio di Rossi abbiamo trovato punti".